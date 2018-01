Il cordoglio del presidente Frattura per la prematura scomparsa del sindaco Carlone

Campobasso, 29 gennaio 2018 - "Dolore profondo e sincero per la morte prematura di Antonio Carlone. Lo piangiamo assieme a tutta la sua comunitÓ che con impegno e capacitÓ in questi anni ha guidato: Campochiaro perde un giovane sindaco appassionato.



Cordiale, sorridente, disponibile Antonio Carlone lascia un grande vuoto non solo tra i cittadini del suo Comune ma anche tra chi ha avuto l'opportunitÓ di condividere con lui l'impegno di amministratore:



anche quando posizioni e situazioni ci hanno visti su fronti contrapposti, con Antonio sempre un rapporto improntato al reciproco rispetto e a una assoluta lealtÓ.



╚ andato via troppo presto. Alla sua famiglia, alla moglie e alle figlie la pi¨ sincera Ŕ sentita vicinanza".



Il cordoglio espresso dal presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura, per la morte di Antonio Carlone, sindaco di Campochiaro e consigliere della Provincia di Campobasso.