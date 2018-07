Interventi urgenti rischio idrogeologico, riavvio operativo. Toma: «Quasi 3 milioni di euro per imprese e professionisti»

Campobasso, 27 luglio 2018 - Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, nella sua veste di commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, ha riattivato le procedure tecniche e amministrative per consentire il pagamento di stati di avanzamento e stati finali, relativi ad altrettanti lavori, maturati dalle imprese in alcuni Comuni molisani.

«In questo modo - annuncia il presidente - saranno iniettati nel circuito finanziario delle imprese e dei professionisti quasi 3 milioni di euro, che contribuiranno, insieme ad altre azioni in atto, ad avviare il riallineamento tra i lavori realizzati e i pagamenti della Pubblica amministrazione».





«Gli interventi sul dissesto idrogeologico - continua Toma - rappresentano un'azione molto importante di presidio sul territorio, oltre che di tutela rispetto a situazioni di criticità e di disagio che si vengono a determinare per le popolazioni e che tante difficoltà determinano nella vita di tutti i giorni».





«Confido nel fatto - è l'auspicio del governatore - di chiudere al più presto questo Accordo di programma finalizzato al finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto tra Regione Molise e Ministero dell'Ambiente il 2 maggio 2011, per passare alla cantierizzazione di nuovi importanti interventi».