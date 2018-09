Iresmo, presentato il programma delle attività

Campobasso, 24 settembre 2018 - Si è tenuta questa mattina, presso la Sala del Parlamentino di Palazzo Vitale, la conferenza stampa di presentazione del programma di attività 2018-2020 dell'Iresmo, l'Istituto regionale per gli studi storici del Molise.

Una road map per i prossimi due anni, approvata recentemente dal Consiglio direttivo e dal Comitato scientifico.

Nel corso dell'incontro con la stampa, sono intervenuti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il presidente dell'Iresmo, Nella Rescigno, e il presidente del Comitato scientifico, Giuseppe Pardini.





Tra le iniziative in programma, l'istituzione di borse di studio e bandi di ricerca destinati a giovani ricercatori, l'apertura al pubblico della biblioteca garantita per tre ore al giorno e l'attivazione di convenzioni con l'Unimol per tirocini e progetti di alternanza scuola-lavoro con gli Istituti scolastici regionali.

Previsti anche progetti dedicati alle scuole, per la scoperta e l'approfondimento della storia della regione, con incentivi e premi per le ricerche e i percorsi didattici svolti.





L'Istituto, infine, intende potenziare le attività di divulgazione. A tal proposito, oltre a convegni e seminari scientifici, è previsto il Progetto "La nostra storia", concernente cicli di incontri pubblici con studiosi e ricercatori, ma anche eventi live con letture drammatizzate e forme sinestetiche di narrazione storica.