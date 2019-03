Progetto Readiness, cosa fare in caso di terremoti ed incendi

Campobasso, 1° marzo 2019 - Sensibilizzare i giovani, in etą scolare, dei territori partner di Italia e Croazia sui rischi sismici e sugli incendi boschivi: oggi, in occasione della giornata nazionale della Protezione civile, nel quadro del progetto Readiness, si č svolto un evento transnazionale in simultanea, presso l'Istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Isernia, e presso altri istituti scolastici ad Ancona, a Palmanova (UD) e, sull'altra sponda dell'Adriatico, a Dubrovnik, Spalato e Zara.



Il Progetto Readiness, nell'ambito del Programma europeo Italia-Croazia, ha il fine di aumentare la sicurezza in relazione ai rischi naturali provocati dall'uomo.



Ad Isernia, dopo i saluti di benvenuto della dirigente Mariella di Sanza e la presentazione dei lavori in agenda da parte di Nicola Pavone, responsabile del progetto Readiness, sono intervenuti alcuni rappresentanti locali dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, che hanno animato la giornata tramite l'esposizione di piccoli mezzi e attrezzature comunemente impiegati in occasione di eventi calamitosi, quali terremoti ed incendi.



A seguire, sono stati proiettati cartoni animati raffiguranti situazioni di emergenza con relative indicazioni sulla prevenzione e il corretto comportamento da adottare.