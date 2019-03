VI Giornata regionale dello sport, missione inclusione

Campobasso, 12 marzo 2019 - È stata presentata questa mattina, a Palazzo Vitale, la Giornata regionale dello sport, che avrà luogo ad Isernia e Campobasso il 18 e 19 marzo.



Lo slogan scelto per questa sesta edizione è "Oltre l'ostacolo, lo sport è inclusione".



Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e l'assessore regionale allo Sport, Vincenzo Niro.



Nel suo intervento, il presidente Toma ha focalizzato l'attenzione sul tema scelto per questa sesta edizione, ricordando come qualsiasi ostacolo possa essere superato attraverso lo sport che, per sua natura, non può essere altro che inclusivo e dimostrarsi vincente laddove altri rimedi falliscono, soprattutto con i giovani.



Di qui, la necessità di lavorare tutti insieme, istituzioni, scuola, associazionismo sportivo e sociale.

La Regione Molise riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione della persona, del benessere psico-fisico e dello sviluppo delle relazioni sociali. Pertanto, favorisce e promuove la diffusione della cultura dello sport e delle attività motorie; la cultura dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro; l'organizzazione diretta e indiretta di iniziative ed eventi sportivi in ambito regionale, interregionale, nazionale e internazionale.



Il governatore, inoltre, ha evidenziato come, tra i punti qualificanti del programma del Governo regionale, vi siano la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento degli impianti sportivi.



L'assessore regionale allo Sport, Vincenzo Niro, ha spiegato nel dettaglio la due giorni di eventi.

Diversi gli ospiti d'eccezione che vi prederanno parte: il calciatore Aldair, il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino, il judoka Pino Maddaloni, il pallavolista Paolo Nicolai e la tennista Mara Santangelo.



Nell'ambito della manifestazione, che vedrà, tra l'altro, la partecipazione dei procuratori della Repubblica di Campobasso e Isernia, Nicola D'Angelo e Carlo Fucci, è prevista anche la campagna di sensibilizzazione per dire "no alle sostanze stupefacenti".