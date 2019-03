Piano trasporti e mobilità, tandem Regione Molise e Ministero

Campobasso, 27 marzo 2019 - Presentato, questa mattina a Palazzo Vitale, nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte il governatore Toma e l'assessore Niro, l'Accordo istituzionale per l'elaborazione del Piano delle Infrastrutture e della mobilità della Regione Molise, sottoscritto dal presidente Toma e dal ministro Toninelli.



La Regione Molise ha ravvisato la necessità di procedere ad una riprogrammazione unitaria organica e integrata del sistema di mobilità regionale, al fine di definire un nuovo assetto funzionale ed efficiente dei servizi e delle infrastrutture di mobilità delle persone e delle merci.



Da sottolineare che il Piano dei trasporti, attualmente vigente, risulta fortemente datato. È stato, infatti, approvato nel 2002 e si riferisce agli anni 2002-2012.



L'architettura del nuovo Piano poggerà, fondamentalmente, sui seguenti punti: previsione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle diverse forme di mobilità relative a merci e persone sul territorio regionale, fabbisogni infrastrutturali delle diverse modalità di trasporto.



L'obiettivo è quello di assicurare una Rete di trasporto che privilegi l'integrazione tra le diverse modalità e favorisca, soprattutto, quelle a minore impatto ambientale, con particolare attenzione ai servizi del trasporto pubblico locale.



La precedente Amministrazione regionale aveva adottato, ad ottobre del 2013, un "Documento di riprogrammazione del trasporto pubblico locale regionale", quale prima analisi per la definizione dei fabbisogni ai fini della riprogrammazione e riformulazione degli indirizzi programmatici ed operativi della mobilità regionale, ma l'iter non aveva fatto registrare passi in avanti.



Il 15 ottobre 2018, attraverso una Delibera di Giunta, l'attuale Governo regionale ha proceduto ad approvare le Linee di indirizzo generali per la redazione del Piano. Successivamente, il 14 dicembre dello scorso anno, con apposito provvedimento di Giunta, si è deciso di avviare un rapporto di collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



In cinque mesi, dunque, si è giunti alla fase operativa che porterà all'elaborazione del nuovo Piano con il coinvolgimento dei tecnici della Regione Molise e di quelli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.