Poietika, la parola tra contaminazione e globalizzazione

Campobasso, 5 aprile 2019 - Presentata questa mattina, a Palazzo Gil, la V edizione di Poietika, l'art festival che si terrą dall' 8 al 16 aprile al Teatro Savoia di Campobasso e che nel periodo estivo diventerą itinerante toccando diverse localitą del Molise.



Scrittori, poeti, fotografi, economisti, filosofi, musicisti, attivisti provenienti da Paesi che hanno storie e tradizioni diverse. Una eterogeneitą di esperienze, un mix di vissuto personale, un travaso di idee, che trovano il loro punto di amalgama nell'incontro, nel dialogo interculturale, nel Molise che diventa baricentro del mondo e nel globale che si interfaccia con il locale.



Dopo quattro edizioni in cui la parola č stata declinata nelle sue varie sfaccettature artistiche e con ospiti straordinari, l'appuntamento del 2019 ribadisce la scelta di campo e la visione della cultura intesa come veicolo di denuncia, di testimonianza, anche scottante e scomoda, per niente rassicurante.



Straordinario il cartellone di ospiti, provenienti da tutto il mondo e coinvolti in dialoghi incentrati sulla necessitą di dire la veritą e sull'urgenza di non tenere la parola in scacco.



