Par condicio, disposizioni per la comunicazione istituzionale

Campobasso, 13 aprile 2019 - Con l'entrata in vigore della par condicio, ai sensi dell'art.9, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, i comunicati, le note stampa e le pubblicazioni on line del presidente della Regione Molise conterranno informazioni effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.