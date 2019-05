Tecniche per l'export, incontri specialistici a Campobasso

Campobasso, 11 maggio 2019 - L'Agenzia ICE, nell'ambito delle attivitą condivise con la Regione Molise e le altre regioni in transizione, organizza nella cittą di Campobasso un percorso gratuito sulle tecniche dell'export rivolto a PMI, start-up, cooperative, consorzi e reti di impresa.



Il percorso, costituito da tre incontri specialistici e una giornata di workshop, offre un approfondimento sulle tematiche fondamentali del commercio con l'estero, favorendo una gestione strategica della contrattualistica, dei trasporti, delle procedure doganali, dei pagamenti internazionali.



Le imprese interessate, in regola con i requisiti di ammissibilitą del PES2, possono iscriversi compilando la scheda di adesione entro il 19 giugno 2019.



Per maggiori informazioni č possibile consultare la circolare allegata.