Readiness, campagna di sensibilizzazione sul rischio di incendi e terremoti

Campobasso, 25 maggio 2019 - È in programma martedì 28 maggio, presso il Centro funzionale della Protezione civile regionale di Campochiaro, con inizio alle ore 9.30, la presentazione della campagna di sensibilizzazione cross-border, rivolta a cittadini e studenti sul rischio di incendi e terremoti.



L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Readiness, acronimo di Resilience Enhancement of ADriatic basiN from firE and SeiSmic hazards. Fa parte del Programma Interreg Italia-Croazia e ha l'obiettivo di aumentare la sicurezza riguardo ai rischi naturali.



Nel corso dell'evento saranno presentate le attività svolte nel Progetto Readiness e illustrati i risultati ottenuti. Sono previste anche esercitazioni e simulazioni di pronto intervento nei casi di terremoti e incendi boschivi. Sarà allestita, infine, un'esposizione del parco automezzi, macchine e attrezzature in dotazione alle Forze di Protezione civile, impiegate in occasione di eventi calamitosi.