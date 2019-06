Senatore Luigi Biscardi, il ricordo del presidente della Regione Molise

Campobasso, 3 giugno 2019 - «Con la scomparsa di Luigi Biscardi, il Molise perde un'eminente figura d'intellettuale che ha fatto della politica un impegno primario della sua vita nel segno del bene comune e del progresso complessivo della nostra regione e del Mezzogiorno d'Italia.



Sindaco di Larino nella seconda parte degli anni Cinquanta del secolo scorso, consigliere regionale per più volte, a partire dalla prima Consigliatura del 1970, poi senatore della Repubblica dal 1992 al 2001, Luigi Biscardi è entrato nella storia di Campobasso anche in virtù della lunga e prestigiosa Presidenza del Liceo classico Mario Pagano, dove si sono formate più generazioni di professionisti nei più svariati campi della vita sociale.



Una carriera pubblica, la sua, conclusasi con la nomina a soprintendente scolastico della Regione Marche, che egli proseguì con un'opera di rara finezza intellettuale, riscoprendo e riportando al centro del dibattito culturale nazionale, in ambito storiografico, la figura di Vincenzo Cuoco.



Un impegno totale, che fu coronato nei primi anni Duemila con l'importantissima edizione delle opere complete di Cuoco a cura degli Editori Laterza di Bari. Una collana di straordinaria importanza, diretta da Biscardi insieme al professor De Francesco dell'Università di Milano, più volte ospite, insieme ai massimi rappresentanti della cultura storiografica del nostro Paese, nella nostra regione in simposi e convegni animati dal senatore molisano. E proprio in Cuoco Biscardi ha trovato alimento e sintesi del proprio pensiero, improntato alla convinzione che la strutturazione di uno Stato moderno non possa conseguirsi se manca un progetto culturale, che rechi in sé un rigoroso e condiviso "spirito pubblico" e un articolato programma di educazione e formazione per i giovani.



Ai figli Pinuccio e Valeria esprimo la vicinanza mia personale e quella della Regione Molise».



Così il presidente della Regione Molise ha ricordato la figura del senatore della Repubblica, Luigi Biscardi.