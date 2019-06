Aiuti alle PMI Area di crisi complessa, presentato l'Avviso pubblico

Campobasso, 15 giugno 2019 - È stato presentato questa mattina, presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale, l'Avviso pubblico riguardante gli aiuti alle PMI artigiane, commerciali, a quelle operanti nel settore della moda e della produzione dei latticini per il rilancio dell'Area di crisi complessa.



Nel corso della conferenza stampa, sono intervenuti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e l'assessore regionale alle Attività produttive e allo Sviluppo economico, Vincenzo Cotugno.



Con l'Avviso pubblico sono state rese note le modalità per l'erogazione di agevolazioni pubbliche. Il budget complessivo previsto è pari a 15 milioni di euro.



Le imprese interessate devono realizzare il proprio Programma di investimento nel territorio di uno dei Comuni della Regione Molise facenti parte dell'Area di Crisi complessa "Venafro-Campochiaro-Bojano". Possono richiedere le agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (MPMI) esistenti in qualsiasi forma societaria o ditta individuale, compresi i consorzi, le società consortili, le società cooperative, le reti di impresa dotate di soggettività giuridica, ecc.



Le candidature dei progetti avvengono tramite la piattaforma Mosem con procedura valutativa a sportello.



L'Avviso è consultabile sul sito: pattosviluppo.regione.molise.it.