Sonika Poietika e mostre in occasione del Corpus Domini, presentate le iniziative

Campobasso, 17 giugno 2019 - Questo pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa al Palazzo Gil di Campobasso, sono state illustrate le mostre fotografiche "Angeli" di Lello Muzio e "Light" di Laura Venezia, oltre a quella riguardante le foto delle statue sacre di Di Zinno, che saranno allestite in occasione del Corpus Domini. Presentata anche l'edizione 2019 di Sonika Poietika.



Sono intervenuti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, l'assessore regionale alla Cultura, Vincenzo Cotugno, il presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti, e il direttore artistico di Poietika,Valentino Campo.



Per i campobassani, per i molisani e per i tanti turisti che si riversano nelle strade ad ammirarli, i Misteri sono un caleidoscopio di colori, un'esplosione di sentimenti, un mix di suoni, rumori, grida, un tripudio di festosità.



Un universo di arte e sentimenti è racchiuso nelle due mostre fotografiche che saranno inaugurate mercoledì 19 nei locali del Palazzo Gil. Le immagini scattate da Lello Muzio e da Laura Venezia hanno il pregio di farci immergere in una dimensione che viaggia tra il reale e surreale, tra l'ordinario e lo straordinario, tra la luce e il piacere.



Sempre mercoledì, sarà inaugurata la mostra fotografica delle statue di arte sacra di Paolo Saverio Di Zinno, iniziativa che rientra nelle celebrazioni del tricentenario della nascita. Prima di essere l'inventore dei Misteri, l'artista campobassano è stato un valente scultore ligneo di arte sacra, circostanza questa poco conosciuta o, quantomeno, non notoria.



Nel corso dell'incontro odierno con la stampa, è stata presentata anche l'edizione Sonika Poietika, il segmento estivo della rassegna. Dopo il successo di pubblico e di critica che ha fatto registrare "Poietika - La parola che arde" lo scorso mese di aprile al Teatro Savoia, è ora la volta di una parte musicale molto vicina alle richieste dei giovani, che intende contribuire alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio, portando i concerti nei luoghi turisticamente più rappresentativi del Molise, seguendo una sorta di rotazione. Infatti, attraverso la proposizione dei concerti, verranno pubblicizzati anche i "contesti", cercando di costruire sempre di più una rete territoriale.



In realtà, Sonika Poietika è una costola a sé stante rispetto a Poietika stessa, a cui fa riferimento per radicarsi nell'immaginario del pubblico, un modo, anche, per dare un taglio estivo e giovanile al progetto complessivo.



L'obiettivo, come ha dichiarato il presidente della Regione, Donato Toma, è puntare sul "glocal" attraverso un processo culturale di contaminazione e globalizzazione. Quello che è, appunto, Poietika, un luogo immateriale dove si incontrano scrittori, poeti, fotografi, economisti, filosofi, musicisti, attivisti provenienti da Paesi che hanno storie e tradizioni diverse. Una eterogeneità di esperienze, un mix di vissuto personale, un travaso di idee, che trovano il loro punto di amalgama nell'incontro, nel dialogo interculturale, nel Molise che diventa baricentro del mondo e nel globale che si interfaccia con il locale.