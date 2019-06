La sede di Bruxelles

La Regione Molise ha una propria sede istituzionale e di rappresentanza a Bruxelles in Rue de Tolouse 47.

La sede, collegamento amministrativo e operativo tra l'Amministrazione e le istituzioni dell'Unione Europa, è dotata di postazioni operative, di due sale riunioni con una capienza massima di 80 persone, di un ampio giardino e di altri servizi e dotazioni di base.

Principale punto di forza è la posizione strategica, determinata dalla prossimità geografica, e conseguentemente relazionale, con il "Quartiere Europeo" sede delle principali istituzioni dell'UE (Parlamento europeo, Commissione europea, Consiglio dell'Unione Europea, Comitato delle Regioni, ecc.).

La forte vicinanza con il "quadrilatero del potere " fa si che la sede regionale si inserisca in un contesto "effervescente", punto cruciale e nevralgico dello scenario europeo, nonché di incontro tra persone e organi dei Paesi membri dell'Unione Europea, ad oggi, la più grande integrazione politica e economica a livello internazionale.

L'Amministrazione regionale, in un'ottica di massimizzazione dell'utilità strategica della sede di Bruxelles, di potenziamento delle sue attività a livello europeo e di orientamento costante alle dinamiche comunitarie, persegue un obiettivo ambizioso: dare ulteriore valenza all'ambiente lavorativo della stessa rendendola disponibile per soggetti esterni con priorità per gli operatori molisani.

Con tali presupposti gli ambienti di particolare pregio e valore sono concessi a: istituzioni, università, scuole, associazioni, enti, singole Imprese, reti di impresa, gruppi organizzati, ordini professionali, singoli professionisti, ecc.

L'obiettivo principale è quello di dare valenza e rilancio all'ambiente lavorativo aprendo la Sede a "reti, connessioni, progetti, programmi, idee, sviluppo, ecc." e creare contatti e collegamenti con il nostro sistema regionale economico e sociale.

A tal fine, sono operativi due Avvisi regionali: