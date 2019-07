Turismo è Cultura 2019, tante le novità

Campobasso, 10 luglio 2019 - ╚ stata presentata questo pomeriggio, presso l'Auditorium di Palazzo Gil, la seconda edizione di Turismo Ŕ Cultura.



Sono intervenuti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e l'assessore al Turismo e alla Cultura, Vincenzo Cotugno.



╚ stato sottolineato come il Governo regionale punti molto sul turismo, ritenendolo fondamentale e strategico per il rilancio dell'economia molisana. Basti pensare alle numerose iniziative intraprese in questi mesi.



L'obiettivo di Turismo Ŕ Cultura Ŕ mettere in rete i vari eventi culturali e le aree ad alta vocazione turistico-culturale presenti sul territorio molisano. Manifestazioni che hanno luogo, prevalentemente, durante la stagione estiva ma che, in qualche caso, coprono l'intero anno.



Nei mesi scorsi, Ŕ stato ricordato, la Regione Molise ha emanato un Avviso pubblico per la promozione di manifestazioni regionali che ha riscosso un notevole successo. Le domande ammesse sono state 161, vagliate da una Commissione regionale.



Al termine dell'istruttoria, 61 sono stati i progetti inseriti in graduatoria, che coprono l'intero ammontare della dotazione finanziaria. Di fatto, costituiscono il cartellone regionale delle manifestazioni, peraltro, spalmato su tutto il territorio molisano.



╚ stata programmata anche un'adeguata azione di marketing: televisioni, quotidiani locali e nazionali, online.