Dragaggio porto di Termoli, collaudati i lavori

Campobasso, 12 luglio 2019 - Si è tenuta questo pomeriggio, presso la Capitaneria di Porto, una conferenza stampa sui lavori di dragaggio che hanno interessato il porto di Termoli. Sono intervenuti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, l'assessore ai Lavori pubblici, Vincenzo Niro, il vicesindaco di Termoli, Vincenzo Ferrazzano, il comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Francesco Massaro, e il rappresentante dell'impresa "La dragaggi srl", Stefano Boscolo Cucco.



Prima dell'incontro con la stampa, in mattinata, c'è stata la firma del collaudo dei lavori di dragaggio finalizzati a ripristinare le originarie profondità naturali dei fondali del Porto di Termoli.



La Regione Molise, investendo nella manutenzione dei fondali marini, ha gettato le basi per la programmazione di interventi periodici volti a garantire l'accesso nel porto in sicurezza di imbarcazioni di importanza sempre maggiore, compresa la crocieristica minore, conferendo nuove opportunità di sviluppo all'intero settore marittimo.



Nel corso della conferenza, sono stati ribaditi due aspetti che hanno caratterizzato l'esecuzione dei lavori: impatto ambientale uguale a zero e rapidità dei tempi di attuazione.



Relativamente al primo aspetto, va detto che l'intervento ha richiesto un'intensa attività di analisi legata, fondamentalmente, alle ricadute in termini ambientali che l'attività di escavo avrebbe potuto comportare sull'ambiente marino interessato dall'intervento.



Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello relativo alla tempistica, il contratto con la "Dragaggi srl", soggetto aggiudicatore dei lavori, è avvenuto in data 11 giugno 2018, ma l'inizio dei lavori ha subito un rallentamento a causa delle perplessità avanzate dai titolari degli stabilimenti balneari della zona di Rio Vivo, preoccupati per l'impatto che l'esecuzione dei lavori potesse avere sull'ecosistema marino e sulla spiaggia. Perplessità, fugate dopo un serrato confronto che si è avuto con gli stessi balneatori. Ciò nonostante, la chiusura dei lavori ha avuto luogo il 23 gennaio scorso e questa mattina si è concluso l'iter con il collaudo.