Garante regionale Diritti della persona, bilancio attività

Campobasso, 5 agosto 2019 - Promuovere, garantire, tutelare e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi: sono gli obiettivi della Legge regionale che ha istituito la figura del garante dei Diritti della persona.



Questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo Vitale, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e il garante regionale dei Diritti della persona, Leontina Lanciano, hanno tenuto una conferenza stampa per tracciare un bilancio delle attività svolte.



Gli ambiti di operatività del garante, come ha ricordato il presidente Toma, si individuano nei rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, nella tutela degli interessi e dei diritti dei minori e delle persone private della libertà personale.



L'attività è andata via via crescendo di volume e intensità, come è aumentata l'operatività sul territorio, sia in termini di richieste da parte dei cittadini, sia nel rapporto con le istituzioni che, a differente titolo, sono impegnate a sostenere e condividere le iniziative portate avanti.



A tal proposito, negli ultimi mesi si è intensificato il dialogo con le scuole, l'Ufficio scolastico regionale, l'Università, le Autorità giudiziarie, i Comuni, i Servizi socio-sanitari, le Associazioni, con i quali sono stati sottoscritti protocolli d'intesa finalizzati al perseguimento di progetti, attività e obiettivi comuni attraverso una sinergica e costruttiva collaborazione.

Il presidente Toma ha evidenziato come, con il contributo del garante, si stia portando avanti anche il progetto Fami, in collaborazione con l'Autorità garante nazionale, che permetterà di realizzare un'indagine-azione della nostra realtà territoriale, relativamente ai servizi presenti sia per i minori, sia per gli adulti.



L'accorpamento delle competenze in un'unica figura di garanzia ha rafforzato l'efficacia della qualità del servizio offerto ai cittadini, consentendo il consolidamento di un intervento coordinato ed unitario, soprattutto a tutela di categorie vulnerabili, come minori e detenuti, incrementando l'autorevolezza dell'istituzione e permettendo una migliore razionalizzazione delle risorse.



Il governatore, infine, ha annunciato l'adozione di una determina della Direzione generale per la salute, che ha trasferito all'Asrem la somma complessiva di € 130.000,00, vincolata all'acquisto di apparecchi del sistema di refrigerazione del cuoio capelluto per la prevenzione dell'alopecia da chemioterapia. Un risultato che è stato raggiunto grazie all'interessamento e alla tenacia di Leontina Lanciano, che ha proposto e sollecitato l'intervento.



Quest'ultima, nel ringraziare il presidente e l'intera Struttura, si è soffermata, nel dettaglio, sulle attività promosse in questi mesi negli ambiti di competenza: minori, detenuti, difesa civica, attività inserite nella relazione annuale consegnata agli operatori dell'informazione presenti alla conferenza stampa odierna.