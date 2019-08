Palazzo Vitale, Toma incontra i vertici ACEM

Campobasso, 6 agosto 2019 - Incontro questa mattina a Palazzo Vitale tra il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e i vertici dell'ACEM, il presidente Danilo Martino e il direttore Gino Di Renzo. La riunione è stata richiesta dall'Associazione dei costruttori edili, nell'ottica di dare prosecuzione ad un dialogo costante con la Regione Molise sui temi di interesse del settore.



«È stato un confronto molto proficuo - ha dichiarato il presidente Toma - che è servito a fornire tutti i ragguagli e gli aggiornamenti utili alle aziende associate. Abbiamo discusso di ricostruzione post sisma 2002 e di quella legata agli eventi tellurici di agosto 2018, dei pagamenti alle imprese e degli avanzi di amministrazione, nonché delle risorse su cui potrà contare il settore nei prossimi mesi in termini di appalti e di lavori da realizzare, con particolare riferimento al bando regionale sulla micro ricettività e ai contributi regionali per le ristrutturazioni delle abitazioni nei centri storici».



«Ho inteso anche fornire - ha spiegato il governatore - notizie rassicuranti all'ACEM in relazione alle problematiche esposte, che vanno dalla richiesta di risorse finanziarie per le infrastrutture e la viabilità, al rilancio del settore edile».

«Confido - ha concluso Toma - negli effetti positivi che le misure messe in campo dal Governo regionale potranno generare, in termini di investimenti e di PIL, sull'intera economia regionale».