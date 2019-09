The Guardian, reportage in Molise

La notizia del cosiddetto Reddito di residenza attiva è diventata virale e, in pochi giorni, ha fatto il giro del mondo.



The Guardian, che già nei giorni scorsi era intervenuto sull'argomento con un articolo, ha inviato in Molise il corrispondente dall'Italia, Angela Giuffrida, e il fotografo Chris Warde-Jones.



Dopo una breve sosta a Macchiagodena, ieri sera la visita a Palazzo Vitale per un'intervista al presidente della Regione, Donato Toma, e questa mattina, di buon'ora, la partenza alla volta di Roccasicura, uno dei tanti paesi del territorio molisano con popolazione inferiore a duemila abitanti, che è poi una delle condizioni necessarie per poter accedere ai benefici della misura.



Ad accogliere gli inviati di The Guardian, il sindaco, Fabio Milano, ma soprattutto il calore dei residenti, che si sono dati appuntamento nella piazza centrale del paese avendo appreso del reportage che sarebbe stato fatto dal prestigioso giornale inglese.



La passeggiata per i vicoli, la salita sulla rocca, la visita ad un bed and breakfast e alla macelleria, la sosta al bar hanno scandito il tour di conoscenza, breve ma intenso. Momenti vissuti all'insegna della cordialità e della simpatia, che si sono conclusi nella sede municipale, dove il sindaco ha salutato Giuffrida e Warde-Jones.



