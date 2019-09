Reddito di residenza attiva, pubblicato l'Avviso

Nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale della Regione Molise, del 17 settembre 2019, è stato pubblicato l'avviso avente ad oggetto "Reddito di residenza attiva per l'accesso al Fondo in favore di soggetti che vanno a risiedere nei comuni con popolazione fino a 2000 abitanti".



La domanda dovrà essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo pec all'indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it, corredata dalla copia di un documento valido d'identità del firmatario e da tutti i documenti richiesti, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.11.2019.