DEFR 2020-2022, incontro con il partenariato

Campobasso, 23 settembre 2019 - Questa mattina, presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha incontrato il partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale, e ha relazionato sulle azioni poste in essere nel primo anno di governo e sulla redazione del nuovo Documento di economia e finanza regionale.



Presenti alla riunione anche gli assessori regionali, Vincenzo Cotugno, Vincenzo Niro, Luigi Mazzuto, e i direttori dei Dipartimenti.



Il DEFR 2020-2022, in coerenza con il Programma di Governo e con il DEFR 2019-2021, definisce le linee di intervento per attuare le priorità ritenute strategiche nella più ampia condivisione con l'intero territorio regionale.



La programmazione strategica che verrà inclusa nel nuovo DEFR si snoderà, così come il Programma di Governo e il DEFR 2019-2021, lungo due direttrici: interventi di sistema sull'ente per il suo rafforzamento e consolidamento; linee di sviluppo del territorio.



Le linee strategiche sono suddivise in diciotto priorità, articolate in quattro ambiti di intervento: economico-produttivo; sanità e sociale; cultura, turismo e sport; ambiente e territorio.



Il Governo regionale, nel percorso di attuazione, riconosce il ruolo fondamentale degli organismi rappresentativi del tessuto sociale, economico e delle istituzioni locali.



A tal fine, è stato chiesto agli esponenti del partenariato di rendere disponibile il proprio contributo in termini di proposte, obiettivi e strumenti di miglioramento, al fine di promuovere politiche e programmi incisivi, con obiettivi chiari che garantiscano un sempre più corretto ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.