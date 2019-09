Tavolo Gam, Toma: bilancio positivo

Campobasso, 30 settembre 2019 - Si è svolta, questa mattina, presso il Ministero dello Sviluppo economico, la riunione fra le parti sulla questione Gam.



Premiato il lungo lavoro preparatorio che ha visto impegnato, nei mesi scorsi, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in una fitta interlocuzione con Agricola Vicentina e sindacati.



«Quello di oggi - ha commentato Toma - è stato un confronto proficuo tra Regione Molise, Gam, Agricola Vicentina e sindacati. Ci sono le condizioni per richiedere la Cassa integrazione straordinaria, che è il problema più impellente da risolvere per i lavoratori».



«Si è convenuto - ha sottolineato - di rimodulare l'accordo con il Gruppo Amadori basandolo sullo sviluppo della filiera bassa e sul potenziamento occupazionale dell'incubatoio».

«Registro con soddisfazione - ha concluso il governatore - la marcata volontà di cooperare sui progetti imprenditoriali per il rilancio della filiera avicola da parte di Invitalia, Mise, Gruppo Amadori e Regione Molise».