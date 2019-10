Commissariamento sanità, Toma: «Sono venuti meno i presupposti, ho chiesto la revoca»

Campobasso, 10 ottobre 2019 - «Non ci sono più le condizioni perché la sanità molisana continui ad essere commissariata. Ad attestarlo è la Griglia LEA per l'anno 2018 che certifica, per la Regione Molise, il raggiungimento di un punteggio di 180, superando ampiamente la soglia minima di adempienza richiesta, compresa tra 140 e 160. Un risultato che migliora le performance del 2017, che pure avevano comprovato il conseguimento dell'idoneo punteggio previsto dalla Griglia LEA. I dati relativi al 2018 e l'ampiezza del differenziale rispetto alla soglia minima richiesta (+40) dimostrano e attestano, in tutta evidenza, l'acquisizione della capacità del sistema sanitario regionale del Molise di raggiungere e mantenere la garanzia dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza».



A dichiaralo è il presidente della Regione Molise, Donato Toma, che ha inviato una nota al presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministeri competenti, chiedendo la revoca del commissariamento alla sanità.