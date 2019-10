Roadshow internazionalizzazione imprese, successo per la tappa molisana

Campobasso, 23 ottobre 2019 - Sono settanta le piccole e medie imprese del territorio che questa mattina, a Palazzo Gil, hanno partecipato alla tappa molisana del Roadshow per l'internazionalizzazione dal titolo "Italia per le imprese - Con le PMI verso i mercati esteri".



L'evento, promosso dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale e sostenuta dal Ministero dello Sviluppo economico, è stato organizzato dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese (ICE), in collaborazione con Regione Molise, Camera di Commercio del Molise e Confartigianato Imprese Molise.



Un'ulteriore opportunità, come ha sottolineato il presidente Toma nel corso del suo intervento, che si aggiunge alle tante azioni che il Governo regionale sta mettendo in campo a sostegno delle PMI, perché crescano anche all'interno di uno scenario internazionale.



Il Roadshow si è articolato in tre momenti. Il primo, di carattere seminariale, ha permesso al sistema produttivo molisano di ascoltare interventi di assoluto valore e d'indirizzo sulle pratiche fondamentali per l'accesso ai mercati esteri. Il secondo, face to face, ha fatto sì che gli imprenditori incontrassero, riservatamente, gli esperti di settore. Il terzo, di natura programmatoria, ha visto riuniti intorno ad un tavolo il governatore, i responsabili della Struttura regionale, le associazioni molisane e i referenti nazionali per un confronto sul programma che la Regione Molise intende attivare nei prossimi due anni di attività e che, una volta condiviso, sarà reso noto a tutte le imprese a partire dalle prossime settimane.



Il presidente Toma, inoltre, ha annunciato il lancio di un'altra iniziativa ICE/MISE. Si tratta dell'Export flying desk, progetto completamente gratuito, sia per la Regione che per le imprese, mediante il quale viene assicurata la presenza costante, a partire dal prossimo 30 ottobre, ogni mercoledì, fino al 29 Gennaio 2020, di un esperto ICE a disposizione di tutti gli operatori interessati al business fuori dai confini nazionali.