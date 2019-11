Termoli, meeting Land-Sea

Campobasso, 20 novembre 2019 - "Le strategie regionali sull'ecoturismo come acceleratore per un'attività economica di successo": conferenza interregionale, oggi a Termoli, presso la sede Unimol, nell'ambito di "Land-Sea, progetto cofinanziato dal Programma Interreg Europe 2014 - 2020, con capofila l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno (CE), di cui la Regione Molise è partner, unitamente a Germania, Spagna e Bulgaria.



L'obiettivo è quello di contribuire ad affrontare con successo la questione delle politiche di gestione delle zone costiere, in particolare la tematica della conservazione dell'ecosistema mare-terra e il suo utilizzo sostenibile per uno sviluppo socioeconomico legato alle strategie dell'ecoturismo.



Nel corso della mattinata, gli interventi dei relatori; nel pomeriggio, una tavola rotonda con tutti gli stakeholder, che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sulle azioni proposte negli action plan di progetto, nonché di discutere delle buone pratiche presentate, finalizzate a favorire la crescita ecosostenibile delle aree costiere delle regioni interessate dal progetto.