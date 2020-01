Giunta regionale, Progetti ad utilità diffusa

Campobasso, 16 gennaio 2020 - Importante provvedimento sul fronte delle politiche attive del lavoro: riguarda potenziali lavoratori per la partecipazione a progetti ad utilitą diffusa.



Nell'ultima seduta, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare l'Avviso pubblico relativo alla "Manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte di lavoratori disoccupati per l'inserimento e il reinserimento sociale di soggetti maggiormente svantaggiati attraverso la realizzazione di progetti ad utilitą diffusa".



Approvati anche lo schema di convenzione che dovrą essere sottoscritto con le Amministrazioni comunali e gli enti attuatori e il modulo di domanda riservato ai potenziali lavoratori.

Tre milioni e 367 mila euro le risorse disponibili per l'inserimento di 518 lavoratori.