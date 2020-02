Contributi non versati dalle vecchie Asl, incontro Regione Molise e Inps

21 febbraio 2020 - Nella giornata di ieri, a Roma, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha incontrato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, per affrontare la problematica dei contributi previdenziali non versati dalle disciolte Asl dopo il sisma del 2002.

Nei mesi scorsi, la Corte di Cassazione ha dato ragione all'Istituto di previdenza, accertando la situazione debitoria delle Asl.

Regione Molise e Inps stanno valutando la situazione per giungere ad una possibile soluzione che consenta il versamento dei contributi in modo rateale.