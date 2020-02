Porto Termoli, riapertura strada molo nord-est

Campobasso, 22 febbraio 2020 - Cerimonia di inaugurazione, questa mattina, del tratto di strada sul molo nord-est del porto di Termoli, che torna ad essere pienamente fruibile.

Presenti, per l'occasione, le massime autorità civili e militari, fra le quali il presidente della Regione Molise, l'assessore regionale ai Lavori pubblici, il sindaco di Termoli, nonché presidente della Provincia di Campobasso.

Il 24 gennaio scorso sono stati ultimati i lavori inerenti il ripristino delle opere di difesa del molo e la riparazione di un tratto del Viale della Guardia Costiera, interessato da fenomeni di cedimento del manto stradale.

La consegna dei lavori è stata effettuata nel mese di dicembre 2019 e, dunque, gli interventi sono stati espletati nell'arco temporale di appena un mese.

L'obiettivo della Regione Molise era quello di ripristinare, in tempi brevi, le condizioni funzionali dell'area per porre fine alla grave situazione esistente e allo stato disagio degli operatori marittimi, portuali e turistici.