Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e proroga della validità degli atti e dei provvedimenti

Sempre al primo comma dell'art. 103 è previsto che la sospensione dei termini innanzi descritta comporta anche la proroga o il differimento, per il tempo corrispondente, dei termini di formazione della " volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento" cioè dell'ipotesi di silenzio assenso, rifiuto, rigetto contemplati dalle leggi statali e regionali vigenti. Per la formazione del silenzio significativo, quindi, non si deve computare il periodo che va dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.

Così come, per i procedimenti amministrativi iniziati dopo al 23 febbraio 2020, non si deve computare il periodo che va dalla data di inizio del procedimento al 15 aprile 2020.

Anche in questo caso, se il termine per la formazione del silenzio significato viene a scadenza nell'arco temporale ricompreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, tale scadenza è prorogata oltre 15 aprile 2020 per unperiodo pari a quello compreso tra il 23 febbraio e il giorno di scadenza.



La medesima disposizione normativa esonera le pubbliche amministrazioni dall'adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti con priorità per quelli da considerare urgenti.



Affinché tale disposizione possa trovare concreta attuazione le amministrazioni potranno avvalersi anche delle semplificazioni introdotte dall'art. 73 del decreto "Cura Italia", ossia ricorrendo a sedute in videoconferenza.

Un ulteriore misura introdotta per far fronte all'emergenza epidemiologica del COVID-19 è quella contenuta nel secondo comma dell'art. 103.

Sono prorogati fino al 15 giugno 2020 tutti i certificati, attestati,concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati aventi scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Le conseguenze pratiche di tale disposizione possono essere così riassunte.

I certificati, attestati, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati scaduti dal 31 gennaio 2020 al 17 marzo 2020 (data diefficacia del decreto legge "Cura Italia"), tornano ad avere efficacia fino al 15 giugno 2020.

Di contro, per quelli in scadenza dal 17 marzo al 15 aprile 2020 la loro validità è prorogata al 15 giugno 2020.



Anche in questo caso, data l'ampiezza della terminologia utilizzata nella norma in esame, si deve ritenere che la proroga di validità si applichi a tutti gli atti e provvedimenti abilitativi aventi un periodo di validità predeterminato.



Ovverosia, a titolo esemplificativo: certificati di destinazione urbanistica; permessi di costruire e SCIA, relativamente ai termini di inizio e ultimazionelavori; autorizzazioni allo scarico ex d.Lgs 152 del 2006.