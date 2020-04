Micro credito Covid-19, indicazioni operative sul sito della Finmolise

Campobasso, 7 aprile 2020 - Pubblicate dalla Finmolise le Linee guida per il "Micro credito Covid-19". L'intervento, come precedentemente annunciato, dą la possibilitą a imprese, artigiani, commercianti, di accedere, attraverso la procedura a sportello, a prestiti di micro credito, fino a 5000 euro, a tasso zero, senza garanzie e costi di gestione. Nei giorni scorsi, la Giunta regionale aveva approvato il relativo provvedimento.



La documentazione č consultabile sul sito internet della Finmolise.

Link: www.finmolise.it/microcredito-covid-19.html