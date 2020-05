Covid-19, ordinanze presidente Regione nn. 25, 26 e 27 del 2 maggio 2020

Campobasso 2 maggio 2020 - Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato tre nuove ordinanze aventi ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, con l'ordinanza n. 25 sono prorogate fino al 17 maggio 2020 le disposizioni contenute nell'art. 1 dell'ordinanza n. 21 del 15 aprile (spostamento per lo svolgimento di attività agricole destinate all'autoconsumo familiare) e quelle contenute nell'art. 1 dell'ordinanza n. 22 del 17 aprile 2020 (riguardanti gli stabilimenti balneari e le concessioni demaniali marittime per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge). Inoltre, il provvedimento consente lo spostamento all'interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di pesca e di caccia.

Con l'ordinanza n. 26 è demandato al direttore del Dipartimento IV l'adeguamento, con proprio atto, del Programma di esercizio del trasporto pubblico locale (ferroviario, marittimo e terrestre).

Infine, con l'ordinanza n. 27, fino al 17 maggio, sono sospese le attività di assistenza sanitaria che non rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità.