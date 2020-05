Mobilità in deroga, Ministero valida l'elenco dei lavoratori beneficiari

Campobasso, 20 maggio 2020 - Con comunicazione del 19 maggio 2020, pervenuta nel pomeriggio di oggi alla Regione Molise, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha provveduto alla validazione dell'elenco dei lavoratori potenziali beneficiari di un trattamento di mobilità in deroga, formato e trasmesso per la prescritta autorizzazione ministeriale all'esito dell'istruttoria regionale delle istanze, prodotte dai medesimi lavoratori in adesione all'Avviso pubblico regionale con scadenza nello scorso mese di gennaio.

Con la medesima comunicazione, si è altresì proceduto alla certificazione della sostenibilità finanziaria dell'azione di sostegno al reddito, che si tradurrà nel riconoscimento di n. 4 mensilità di trattamento, sulla base delle risorse appositamente stanziate dal Governo con D.L. 3 settembre 2019 e delle risorse aggiuntive, già nella disponibilità della Regione Molise, quali residui di precedenti assegnazioni, che inizialmente non erano state riconosciute sussistenti e utilizzabili. Gli uffici amministrativi regionali provvederanno, dunque, alla immediata generazione dei tracciati informatici e alla immissione sul Sistema Informativo Percettori dell'Inps dei nominativi dei lavoratori destinatari, per consentire con ogni possibile tempestività il perfezionamento delle procedure di pagamento da parte dell'Istituto.