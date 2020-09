Linee guida trasporto pubblico, domani conferenza stampa

Campobasso, 1° settembre 2020 - Domani 2 settembre, con inizio alle ore 10.30, presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale, avrà luogo una conferenza stampa sulle Linee guida per il trasporto pubblico in sicurezza sanitaria, approvate ieri sera in sede di Conferenza unificata.

Interverranno il presidente della Regione Molise e l'assessore regionale ai Trasporti.