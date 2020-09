Riavvio attività didattica, ricognizione fabbisogni scuole molisane

Campobasso, 1° settembre 2020 - Offrire il pił ampio supporto, anche finanziario, per il riavvio delle attivitą didattiche in piena sicurezza: il presidente della Regione Molise ha inviato una lettera ai sindaci dei Comuni molisani, ai presidenti delle due Province e al rettore dell'Unimol allo scopo di procedere ad una ricognizione dei fabbisogni delle scuole molisane, di ogni ordine e grado, per garantire le misure di sicurezza in ambito scolastico.

Si va dal trasporto degli alunni (acquisto/noleggio scuolabus, acquisizione servizi di trasporto aggiuntivi), dai piccoli interventi volti ad adeguare il lay-out degli spazi negli edifici scolastici e/o riattare locali e spazi per le attivitą didattiche, ai canoni di locazione per locali da adibire ad attivitą didattica, alla strumentazione e agli applicativi per attivitą di didattica a distanza, oltre ad altre eventuali esigenze che dovessero presentarsi.