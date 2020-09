Covid-19, ordinanza presidente Regione n. 44 dell'8 settembre 2020

Campobasso, 8 settembre 2020 - Il presidente della Regione Molise ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, le disposizioni contenute nell'ordinanza del presidente della Giunta regionale del Molise n. 42 del 14 agosto 2020 si applicano anche al periodo successivo al 7 settembre 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento riguarda le persone che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, alle quali si applicano - in aggiunta alle disposizioni nazionali vigenti - ulteriori misure di prevenzione, alternative tra loro.



Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 44 dell'8 settembre 2020