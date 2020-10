Gite scolastiche virtuali, Molise in 3D

Campobasso, 5 ottobre 2020 - Gite scolastiche virtuali: per ora solo un'idea, un progetto allo stato embrionale. Si tratta di viaggi virtuali alla scoperta dei nostri musei, dei nostri monumenti, delle nostre bellezze architettoniche e paesaggistiche, del patrimonio materiale e immateriale del Molise, tramite l'utilizzo della collezione di panorami VR ripresi a 360º e di immagini 3D, corredate da annotazioni e dettagli su specifici punti di interesse.

Un'iniziativa destinata, prioritariamente, al mondo della scuola molisana, ma che potrebbe, in una fase successiva, estendersi a una platea più vasta, diventare ulteriore strumento di promozione del territorio ed essere il primo passo verso la costituzione di un museo digitale, con annesso info-point virtuale, a Palazzo Gil.

Questo pomeriggio, presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale, l'incontro voluto dal presidente della Regione Molise, Donato Toma, e dall'assessore alla Cultura, Vincenzo Cotugno, per condividere l'idea con il partenariato istituzionale e culturale della regione, nel corso del quale è stato proiettato un video promo ed è stata illustrata l'ipotesi progettuale.