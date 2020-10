Post sisma 2018, Toma: pronti per la ricostruzione

Campobasso, 13 ottobre 2020 - Riunione oggi, presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale, tra il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e i sindaci dei comuni interessati dalla ricostruzione post sisma 2018.

Un incontro fortemente voluto dal governatore - che come si ricorderà è stato nominato commissario straordinario per la ricostruzione a seguito di decreto del presidente del Consiglio dei ministri - per annunciare, tra l'altro, l'istituzione di una Struttura di supporto che lo affiancherà nelle funzioni a lui demandate, vale a dire nella riparazione e nella ricostruzione degli immobili, nell'assistenza alle popolazioni, nella ripesa economica dei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici.

Presente all'incontro anche il commissario straordinario dell'Agenzia regionale post sisma, Giuseppe Cutone, nominato dal presidente Toma responsabile della nuova Struttura commissariale.

«Oggi - fa notare il governatore - possiamo affermare, con assoluta certezza, che ci sono tutte le condizioni perché la ricostruzione possa partire ufficialmente. La nuova Struttura commissariale, in linea con quanto auspicato dal Dipartimento Casa Italia,

sarà un acceleratore nelle procedure, alle volte complesse e farraginose, che caratterizzano le varie fasi procedurali della ricostruzione, ma svolgerà anche funzioni di consulenza e di supporto tecnico».

«Sicuramente - conclude - sarà un valido sostegno per i comuni, chiamati a rispondere come soggetti attuatori, spesso a corto di personale e, talvolta, privi di mezzi tecnici per intervenire».