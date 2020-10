Palazzo Vitale, Toma incontra i vertici del Comando militare Esercito "Abruzzo Molise"

Visita ufficiale, questa sera a Palazzo Vitale, dei vertici del Comando militare Esercito "Abruzzo Molise".

Il comandante, colonnello Marco Iovinelli, l'attuale capo Ufficio Affari territoriali e presidiari Molise, Fulvio Amoriello, e il colonnello Giuseppe Maltese, che subentrerà ad Amoriello a fine mese, sono stati ricevuti dal presidente della Regione Molise, Donato Toma.

Nel corso dell'incontro sono state affrontate diverse tematiche inerenti la riorganizzazione strutturale dell'Esercito e il suo impiego in emergenza, soprattutto in relazione a quella pandemica.

Ribadita la stretta collaborazione tra Esercito ed Enti locali, allo scopo di far conoscere ai cittadini i servizi offerti dalla struttura militare.