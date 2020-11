Covid-19, ordinanza presidente Regione n. 48 del 14 novembre 2020

Campobasso, 14 novembre 2020 - Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, il provvedimento contiene disposizioni per i soggetti provenienti dai territori di cui agli articoli 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre 2020. In particolare, sono state apportate modificazioni all'ordinanza del presidente della Giunta regionale del Molise n. 47 del 4 novembre 2020, includendo le nuove regioni classificate nelle zone arancioni e rosse.



Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 14 novembre 2020