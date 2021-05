Covid-19, ordinanza presidente Regione n. 14 del 30 maggio 2021

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In considerazione del passaggio in "zona bianca" della nostra regione, nel rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali", adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e degli altri protocolli, è autorizzata la riapertura di diverse attività economiche e sociali.



Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 30 maggio 2021