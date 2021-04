Turismo, Toma: lavoriamo all'affermazione di una "destinazione Molise"

Al via la due giorni, in videoconferenza, del percorso di formazione a beneficio delle istituzioni locali e degli operatori turistici, finalizzato all'attivazione di una sezione specifica sul nuovo portale del turismo della Regione Molise. Questa mattina è stata la volta dei sindaci, domani toccherà a tutti gli altri stakeholders, sia pubblici che privati.

Dopo la presentazione del logo, avvenuta lo scorso febbraio, le attività di promozione e di marketing entrano in una fase operativa più avanzata, attraverso la quale sarà dato risalto alle attrattive dell'intera regione e alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti da ciascuno dei nostri centotrentasei comuni.

Con riferimento al turismo, il presidente Toma pone l'accento sulla necessità di organizzarne bene la fruibilità, facendo leva su diverse azioni sinergiche che, da un lato, permettano di valorizzare le caratteristiche di autenticità, genuinità, accoglienza del territorio, dall'altro, consentano di consolidare una "destinazione Molise" riconoscibile, innovativa, sostenibile e attrattiva.

Per il governatore occorre fare tutti insieme un salto di qualità, riconoscersi in valori condivisi e operare per garantirli, allo scopo di dare ai turisti un livello qualitativo adeguato, come pure è importante lavorare affinché il Molise, con tutte le sue peculiarità e le sue risorse, si attesti su posizioni di rilievo nel panorama dell'offerta turistica nazionale e internazionale.