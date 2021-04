Costa a Campobasso: prima in Regione, poi al Centro vaccinale di Selvapiana

Visita istituzionale questo pomeriggio del sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Andrea Costa.

Prima tappa a Palazzo Vitale, dove l'esponente del Governo Draghi ha avuto un breve ma proficuo colloquio con il presidente Toma sul sistema sanitario, sull'emergenza pandemica e, in particolare, sull'andamento della campagna vaccinale che in Molise sta procedendo speditamente e la cui percentuale tra numero di vaccini consegnati e numero di dosi somministrate è al di sopra della media nazionale.

A seguire, l'incontro con i vertici della Struttura commissariale, della Direzione Salute Regione Molise e dell'Asrem.

Costa e Toma si sono recati, poi, in Contrada Selvapiana. Qui hanno visitato il Centro vaccinale Covid, che è stato allestito nella Cittadella dell'economia, e si sono intrattenuti con il personale sanitario esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente in questo e negli altri Centri vaccinali della regione. Il programma della visita si è concluso con una conferenza stampa nel corso della quale il sottosegretario e il governatore si sono intrattrattenuti con i giornalisti e hanno risposto alle loro domande.