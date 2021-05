Figliuolo e Curcio a Campobasso: incontro istituzionale a Palazzo Vitale, tappa al Centro vaccinale di Selvapiana

È durata poco più di due ore la visita in Molise del generale Figliuolo e dell'ingegnere Curcio. Giunti nel pomeriggio a Palazzo Vitale, sono stati ricevuti dal presidente della Regione Molise, Donato Toma. Nel corso del briefing, sono state affrontate le varie tematiche connesse alla gestione dell'emergenza pandemica e della campagna vaccinale, con particolare riferimento alla volontà di imprimere un'ulteriore accelerazione alla somministrazione giornaliera di dosi, quantunque i numeri fin qui raggiunti pongano il Molise fra le regioni più virtuose.

Il commissario straordinario e il capo Dipartimento della Protezione civile hanno poi incontrato i prefetti di Campobasso e Isernia, Francesco Antonio Cappetta e Gabriella Faramonti, il sindaco della città capoluogo, Roberto Gravina, il commissario ad acta, Flori Degrassi, e il dg Asrem, Oreste Florenzano.

Conclusa la fase più propriamente istituzionale, i due vertici romani, accompagnati dal governatore, si sono recati al Centro vaccinale di Contrada Selvapiana, allestito presso i locali della Cittadella dell'economia.

Cordiale l'incontro con gli operatori sanitari per il lavoro dei quali e per l'organizzazione del servizio è stato espresso vivo apprezzamento.

L'agenda degli appuntamenti si è conclusa con un punto stampa.