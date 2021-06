Festa della Repubblica, a Campobasso deposizione corona e consegna medaglie d'onore

╚ stato celebrato all'insegna della sobrietÓ, per via delle misure anti-Covid, il 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Questa mattina la cerimonia in Piazza della Vittoria a Campobasso, alla presenza delle massime autoritÓ civili e militari. Dopo l'esecuzione dell'Inno di Mameli-Novaro, la deposizione di una corona d'alloro presso il Monumento dei caduti e la lettura dei messaggi istituzionali, il prefetto di Campobasso, Francesco Antonio Cappetta, ha proceduto alla consegna di due medaglie d'onore, concesse dal Presidente della Repubblica, alla memoria di Isidoro Giuliano, nato a Sant'Elia a Pianisi, e di Angelo Michele Camino, nato a Petrella Tifernina, entrambi internati nei lager nazisti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale.