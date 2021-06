Campagna vaccinale, Toma: 8 giugno vaccine day Molise

Campobasso, 4 giugno 2021 - Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, conferma che, a partire da domani, verrà aperta la piattaforma per l'adesione alla campagna vaccinale anche per la fascia d'età dai 20 ai 29 anni.

«Siamo molto soddisfatti - afferma - perché con questo ulteriore step tutte le persone maggiorenni avranno avuto la possibilità di iscriversi alla campagna vaccinale anti Covid-19. Ma c'è di più. Anche in ragione dell'approssimarsi della stagione estiva, abbiamo ritenuto opportuno dedicare l'8 giugno al vaccine day Molise, giornata aperta a duemila somministrazioni, con adesione libera, di vaccino Janssen, del gruppo Johnson & Johnson».

Le sedi di somministrazione saranno l'Ospedale Cardarelli e il Centro vaccinale Selvapiana a Campobasso; l'Ospedale Veneziale e il Centro vaccinale Auditorium a Isernia; l' Ospedale CRI presso Ospedale S. Timoteo - Palairino a Termoli.

A decorrere dalle ore 8,00 del 7 giugno, sarà possibile aderire al vaccine day, fino ad esaurimento delle duemila dosi disponibili, mediante la piattaforma https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73, tenendo a portata di mano tessera sanitaria e codice fiscale.Ciascun utente interessato potrà scegliere di aderire indicando una delle tre città individuate: Campobasso, Isernia e Termoli.

Gli iscritti riceveranno un sms con l'orario di convocazione e il centro vaccinale di somministrazione.

Essendo solo duemila le dosi a disposizione, verrà seguito il criterio della precedenza. Le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento delle dosi massime.

Chi ha già effettuato l'adesione alla campagna vaccinale, vedrà aggiornata la precedente prenotazione fino a somministrazione avvenuta nel vaccine day, in caso contrario si verrà ricontattati in seguito.

Ulteriori informazioni nella sezione Faq della piattaforma.