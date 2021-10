Minori stranieri non accompagnati, al via il corso per tutori volontari

Formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati: siamo al terzo corso e si sarebbe giunti al quarto, se non ci fosse stata l'emergenza pandemica.

Questo pomeriggio, presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale, è iniziato il percorso formativo per 27 iscritti, una scelta non facile, ma sicuramente gratificante. Trovarsi in un Paese ospitante è di per sé problematico. Lo è per una persona adulta, ancora di più per un bambino. Va da sé, dunque, che nella formazione dei tutori siano fondamentali l'apporto umano, che è condizione imprescindibile, e la consapevolezza di essere coinvolto in una missione che porti ad abbracciare in toto i bisogni e i problemi di questi ragazzi, un'azione di tutela quasi sostitutiva della famiglia.

Un dato molto positivo, che il presidente Toma ha evidenziato, è come la Regione Molise sia, sostanzialmente, in linea con quanto disposto dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati).

Ciò fa sì che il Molise si ponga come una delle regioni più virtuose rispetto a una tematica complessa e delicata come quella inerente i minori stranieri non accompagnati che giungono sul nostro territorio.

Di ciò il governatore ha voluto dare atto al garante regionale dei Diritti della persona, Leontina Lanciano, ringraziandola per il lavoro che svolge in questo, ma anche in altri campi.