Emanato Avviso "Ricettività alberghiera", 10 milioni di euro la dotazione finanziaria

In data odierna, Sviluppo Italia Molise S.p.A., in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 326/2021, ha emanato l'Avviso pubblico "Ricettività alberghiera" (Aiuti al rilancio delle strutture alberghiere del Molise), finalizzato ad agevolare iniziative di riqualificazione/ampliamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti, nonché a incentivare progetti di creazione di nuove strutture.

L'Avviso ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, un ulteriore importante investimento che la Regione attiva per sviluppare il turismo. Si colloca nel quadro delineato dal Piano strategico del turismo e segue l'investimento pubblico già effettuato per quanto riguarda la microricettività e le strutture extralberghiere.

Va sottolineata l'importanza che il Molise incrementi la quantità dei posti letto e, più in generale, la qualità dell'accoglienza in modo da cogliere nuove e importanti opportunità che il settore turismo può offrire.

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione (PMI e Grandi imprese), esistenti al 09/08/2021, costituite in qualsiasi forma giuridica.

Si tratta di un Avviso pubblico con modalità a sportello che, a seguito di una apposita istruttoria, concederà agevolazioni a fondo perduto fino a 1,8 milioni di euro, utilizzando il regime di aiuti cosiddetto "Temporary Framework".

Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 gennaio 2022, tramite la piattaforma MOSEM. A decorrere dal 14 dicembre 2021, sarà possibile procedere al precaricamento dei documenti.

L'Avviso e gli allegati sono consultabili sul sito della Regione o sul sito www.sviluppoitaliamolise.itPer informazioni, è possibile contattare l'info point attivato da Sviluppo Italia Molise attraverso il seguente recapito telefonico 0874-011200 o via posta elettronica all'indirizzo e-mail: bandohotel@sviluppoitaliamolise.it.